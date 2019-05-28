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Экономика

ЦБ предложил ввести уголовную ответственность для нелегальных микрофинансовых организаций

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ЦБ предложил уголовную ответственность для нелегальных микрофинансовых организаций

Москва, 28 мая. Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина выступила за введение уголовной ответственности за создание нелегальных микрофинансовых и кредитных организаций.

Такую позицию она озвучила в ходе собрания с фракцией «Единая Россия» в Государственной думе в преддверии ежегодного отчета о работе регулятора перед депутатами, передает корреспондент Федерального агенства новостей.

«Это нелегальная деятельность. Здесь нужно, на наш взгляд, вводить и уголовную ответственность», — заявила Эльвира Набиуллина. 

При этом она отметила, что в прошлом году было выявлено около 2 тысяч 300 нелегальных кредиторов. 

ЦБ предложил уголовную ответственность для нелегальных микрофинансовых организаций

Кроме того, Набиуллина, рассказывая о борьбе с деятельностью таких организаций, заявила о необходимости их быстрого выявления и закрытия, а также блокировки их сайтов. 

«Чтобы нелегальные кредиторы не вовлекли в свою организацию максимальное количество людей», — добавила Набиуллина.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете микрофинансовым организациям выдачи кредитов под залог жилья.

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Автор: Алена Разживина
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