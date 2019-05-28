Киркоров появился в Петербурге с автоматом Калашникова

Санкт-Петербург, 28 мая. Звезда отечественной эстрады Филипп Киркоров шокировал своих поклонников фотографией, на которой он запечатлен с автоматом Калашникова. Певец разместил новое фото в социальной сети Instagram.

На снимке Киркоров запечатлен на катере и с автоматом Калашникова в руках. Кроме того, артист выглядит непривычно: на нем черная водолазка и шапка, напоминающая головной убор рэп-исполнителя Тимати (Тимура Юнусова).

Известно, что фотография была сделана в Адмиралтейском районе Северной столицы. Фотокарточку российский король эпатажа подписал лаконично: «Экшн…Soon», заинтриговав фанатов и подписчиков.

В комментариях фолловеры предположили, что это кадр из нового клипа Киркорова. Судя по хэштегу, новая композиция музыканта называется «Лунный гость».

Кроме того, фанаты Киркорова выдвинули версию, что артист принял участие в съемках блокбастера. Впрочем, некоторые подписчики шутили по поводу нового агрессивного образа певца.

«Я подумал, в Чечне с концертом выступаешь что ли», — написал участник обсуждения.

Другие подписчики отметили, что в этот раз у Киркорова «цвет настроения не синий».

«Цвет настроения — Калашников!» — пошутили участники дискуссии.

Ранее ведущая любовной телестройки «Дом-2» и певица Ольга Бузова предложила Киркорову вместе покорить песенный конкурс Евровидение-2020.