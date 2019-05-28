Саратовский школьник ударил топором по голове шестиклассницу

Саратов, 28 мая. Ученик седьмого класса ударил металлическим топором по голове школьницу в городе Вольске Саратовской области, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в школе, когда переведенный на индивидуальное обучение мальчик должен был сдавать экзамен. Подросток бросил бутылку, вероятно, с зажигательной смесью в коридоре, но она не загорелась.

Затем он встретил шестиклассницу и ударил ее по голове топором. Девочка получила черепно-мозговую травму, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Проблемный подросток воспитывается мамой в неполной семье, в школе у него постоянно происходили конфликты.