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Саратовский школьник ударил топором по голове шестиклассницу

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Саратовский школьник ударил топором по голове шестиклассницу

Саратов, 28 мая. Ученик седьмого класса ударил металлическим топором по голове школьницу в городе Вольске Саратовской области, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в школе, когда переведенный на индивидуальное обучение мальчик должен был сдавать экзамен. Подросток бросил бутылку, вероятно, с зажигательной смесью в коридоре, но она не загорелась.

Затем он встретил шестиклассницу и ударил ее по голове топором. Девочка получила черепно-мозговую травму, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Проблемный подросток воспитывается мамой в неполной семье, в школе у него постоянно происходили конфликты.

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Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
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