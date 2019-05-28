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Названы девять продуктов, продлевающих молодость

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Названы девять продуктов, продлевающих молодость

Москва, 28 мая. Специалисты назвали девять продуктов, которые помогут замедлить возникновение признаков старения. В частности, специалисты советуют включить в рацион натуральный йогурт и арбузы.

Как уточняется, йогурт нормализует микрофлору кишечника, укрепляет иммунитет и защищает клетки организма от повреждений, которые способствуют старению. При этом арбузы содержат большое количество ликопина, который помогает сохранить кожу молодой и здоровой, передает News.ru со ссылкой на портал «Медикфорум».

Чтобы предотвратить риск развития когнитивных расстройств, нужно дважды в неделю употреблять жирную рыбу. Также сохранить молодость помогут черника и апельсины, пишет «Газета Кемерова».

Кроме того, в меню, по словам специалистов, должны присутствовать авокадо, брокколи, миндаль, грецкие орехи и овсянка.

Ранее специалисты назвали продукты, с помощью которых можно избавиться от головной боли. Так, устранить болевые ощущения помогут нежирное молоко, рыба и фрукты.

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Автор: Василий Котов
Источник: «Медикфорум»
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