Фанаты не узнали потолстевшую звезду сериала «Кадетство»

Москва, 28 мая. Поклонники не узнали поправившуюся звезду сериала «Кадетство» Бориса Корчевникова. Теперь, по их мнению, актер выглядит более солидно.

В настоящее время 36-летний актер успевает совмещать работу на посту генерального директора телеканала «Спас» с работой на «России 1», где создает сразу нескольких передач.

На изменения во внешности Корчевникова его фанаты обратили внимание после очередного выпуска программы «Судьба человека». Поклонники сошлись во мнении, что он набрал несколько килограмм, но это не портит, а только придает солидности, пишет издание Starhit.

«Да, прибавил пару килограммов, но разве это важно? Гораздо ценнее качества человека, а не его внешность», — размышляли фанаты ведущего.

Отметим, что сам Борис никак эту прибавку в весе не комментирует, хотя ранее уже заявлял, что фитнес и диеты ему заменяет насыщенный график работы: большую часть времени он проводит не в спортзале, но и не в ресторанах, а на съемочной площадке.

Свободное время, по словам артиста, он предпочитает проводить в церквях и святых местах. В 2015 году у него диагностировали доброкачественную опухоль мозга, не опустить руки и найти силы бороться с болезнью ему помогла именно вера.

Некоторые фанаты, к слову, вспомнили о болезни своего любимца и предположили, что он поправился из-за гормональной терапии. Неизвестно, проходит ли сейчас актер такое лечение, хотя его неоднократные заявления о том, что он абсолютно здоров, говорят об обратном.

Ранее певица Наташа Королева рассказала о том, как решилась вернуть молодость с помощью кровопусканий. Оказалось, что однажды звездный муж-стриптизер актрисы Тарзан попросил ее не «превращаться в тетку». После этого она стала регулярно посещать косметолога, заниматься спортом и даже прошла курс кровопусканий. После этого, как утверждает Королева, у нее появилось гораздо больше энергии, сил и бодрости. Она даже скинула пару килограмм за последние месяцы.