Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Скворцова рассказала, какие предметы могут появиться в школах РФ

50
0 Оставить комментарий

Скворцова рассказала, какие предметы могут появиться в школах РФ

Москва, 28 мая. Образовательно-воспитательные программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ), могут появиться в российских школах. Об этом сообщила глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова в интервью «Известиям».

Как отметила глава ведомства, новый школьный предмет хотят внедрить для детей четырех возрастных категорий. В рамках занятий у учеников появятся специальные дневники, «как когда-то были по природоведению», и соответствующая литература.

По словам Скворцовой, личной гигиене необходимо обучать детей с трех до шести лет.

«Школьники постарше могут усваивать более сложные знания: как можно регулировать состояние здоровья, на что надо обращать внимание», — объяснила руководитель Минздрава.

По данным газеты, новый школьный предмет собираются внедрить в будущем году. Работа над образовательно-воспитательными программами для детей ведется в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», который включен в национальный проект «Демография».

Ранее Минпросвещения России представило новые правила выявления талантов среди молодежи.

infox - new
Автор: Сергей Петров
Источник: Известия
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров