Скворцова рассказала, какие предметы могут появиться в школах РФ

Москва, 28 мая. Образовательно-воспитательные программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ), могут появиться в российских школах. Об этом сообщила глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова в интервью «Известиям».

Как отметила глава ведомства, новый школьный предмет хотят внедрить для детей четырех возрастных категорий. В рамках занятий у учеников появятся специальные дневники, «как когда-то были по природоведению», и соответствующая литература.

По словам Скворцовой, личной гигиене необходимо обучать детей с трех до шести лет.

«Школьники постарше могут усваивать более сложные знания: как можно регулировать состояние здоровья, на что надо обращать внимание», — объяснила руководитель Минздрава.

По данным газеты, новый школьный предмет собираются внедрить в будущем году. Работа над образовательно-воспитательными программами для детей ведется в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», который включен в национальный проект «Демография».

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