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Вучич привел армию в боеготовность после задержания сербов в Косово

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Вучич привел армию в боеготовность после задержания сербов в Косово

Белград, 28 мая. Президент Сербии, верховный главнокомандующий вооруженных сил республики Александр Вучич отдал приказ о приведении армии и сил специального назначения в состояние полной боевой готовности.

Поводом послужил инцидент в Косово, где во вторник, по предварительной информации, были задержаны 13 сербов.

«Задержаны сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица», — сообщило национальное телевидение Сербии.    

Известно, что в муниципалитете Зубин-Поток и северной части Косовска-Митровицы местные жители приступили к строительству баррикад, чтобы препятствовать движению машин косовских властей.

Сербские власти ранее объявили, что Белград готов решительно отреагировать на события в Косово.

«Если акция Приштины не будет остановлена, нет сомнений, какой днем будет реакция Сербии», — заявили в Белграде.

Напомним, накануне президент Вучич несколько часов выступал перед парламентом с речью, касающейся ситуации в Косово и Метохии. По мнению лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля, стране необходимо стремиться к интеграции с Россией, Белоруссией и Казахстаном. 

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Автор: Федор Веснин
Источник: Национальное телевидение Сербии
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