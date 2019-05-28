Штаб Зеленского ищет специалистов для реформ на Украине

Киев, 28 мая. Команда шестого президента Украины Владимира Зеленского запустила проект «социальный лифт», в рамках которого надеется найти квалифицированных специалистов для проведения реформ в стране. Об этом говорится на странице команды главы государства в социальной сети Facebook.

«Социальный лифт открыт! Пришло время перемен! Мы запускаем beta-версию проекта LIFT», — следует из сообщения штаба Зеленского.

Авторы идеи объяснили, что основная цель проекта — «объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить позитивные изменения в стране и ее общее социально-экономическое и культурное развитие».

Отмечается, что участником проекта может стать «абсолютно каждый» украинец.

«Мы объединили лучшие рекрутинговые фирмы и специалистов, которые будут внимательным образом следить за процессом отбора», — пояснили инициаторы.

Кроме того, создатели проекта выразили надежду, что инновационная платформа LIFT поможет найти вакансию для специалистов и работать ради изменений на Украине.

Ранее Зеленский, который на инаугурации заявлял, что «готов пойти на все» ради мира на юго-востоке Украины, впервые посетил Донбасс.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине, по данным центральной избирательной комиссии, за него проголосовало более 73% украинцев.