Вика Цыганова назвала популярные музыкальные телепроекты ярмаркой тщеславия

Москва, 28 мая. Известная российская певица и композитор Вика Цыганова считает популярные музыкальные телевизионные проекты ярмаркой тщеславия. По ее словам, организаторов, как зачастую и участников, интересуют только деньги.

«Сегодня разговор не идет об искусстве, о творчестве — только о деньгах. И о том, как удивить этот мир. Показать, каким фриком ты стал», — подчеркнула Цыганова, говоря о своих впечатлениях от конкурса Евровидение.

Певица выступила против участия России в конкурсе, которой, по ее мнению, превратился в гей-парад.

«Мне кажется, там вообще стыдно русское знамя разворачивать, туда ездить. И надо говорить об этом. Ведь потом на такой конкурс — а там просто Содом и Гоморра — поедут наши дети», — сказала Цыганова в интервью «Царьграду».

Она признала, что не менее тяжелое впечатление, чем Евровидение, оставил ознаменовавшийся крупным скандалом проект «Голос. Дети».

«Жертвами [деградации шоу-бизнеса и музыкальных проектов] становятся дети, и «Голос» — тому пример. Просто ярмарка тщеславия, где подставляют детей, калечат им души, и все», — подытожила певица.

Напомним, результаты голосования за победителя шоу «Голос. Дети» были аннулированы после того, как выяснилось, что имела места накрутка голосов. Дирекция Первого канала приняла решение сделать победителями спорного проекта всех финалистов.