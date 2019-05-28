Москва, 28 мая. Российская певица Валерия опубликовала в социальной сети фотографию с неизвестным мужчиной в постели. Фотография появилась в Instagram.

На снимке Валерия в черной атласной пижаме лежит в постели на коленях у мужчины в домашнем костюме. При этом незнакомец закрыл лицо картами. Валерия написала под изображением, что проводит прекрасный вечер.

«А вот с кем, догадайтесь вы сами», — подписала публикацию певица.

Телеведущая Елена Малышева прокомментировала постельное фото Валерии с неизвестным мужчиной. В комментариях она заявила, что у Валерии «кристальная репутация». Она предположила, что этот кадр с шоу «Эмпатия Манучи» с российским актером Вячеславом Манучаровым.

«Все остальное даже страшно предположить. Лерочка!!! У тебя кристальная репутация!» — написала Малышева.

Пользователи при этом поддержали Малышеву, но указали, что снимок может вызвать ревность у супруга Валерии Иосифа Пригожина.

Ранее Пригожин обозвал фанатов лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, которые незаслуженно втянули в конфликт певицу Валерию. Назвавший фанатов группировки «Ленинград» «лохами» за повторение матов на концерте продюсер был возмущен тем, что в этих разборках оказалась замешана Валерия, которая ни слова не сказала об этой ситуации. Защищая супругу, продюсер повторно обозвал поклонников Шнурова.

Напомним, первым супругом Валерии был саратовский музыкант Леонид Ярошевский. Он руководил джаз-рок ансамблем «Отражение» и группой «Импульс» при саратовской филармонии, где юная Алла Перфилова (выступающая под псевдонимом Валерия) начинала свою творческую деятельность.

Вторым мужем певицы стал композитор и продюсер Александр Шульгин в 1993 году. У пары родилась дочь Анна.

Через полтора года после расставания с Шульгиным в 2002 году Валерия вышла замуж за продюсера Иосифа Пригожина, с которым находится в браке и сейчас.