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В Совфеде отреагировали на идею Киева присвоить Керченскому проливу международный статус

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В СФ отреагировали на предложение присвоить «международный статус» Керченскому проливу

Украина намерена добиваться присвоения «международного статуса» Керченскому проливу. Киев считает, что в настоящий момент остро стоит вопрос «правовой неопределенности» статуса пролива. 

«Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного. Это снимет многие вопросы, которые до сих пор существуют, и вопрос правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего», — сказала представитель украинского внешнеполитического ведомства Украины Елена Зеркаль.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей иронично заметил, что правила прохождения судов через Керченский пролив оговорены двусторонними договоренностями между Россией и Украиной. Поэтому о «международном статусе» речи идти не может.

В СФ отреагировали на предложение присвоить «международный статус» Керченскому проливу

«Дело в том, что Азовское море — это внутреннее море России и Украины, поэтому ни о каком «международном статусе» не может идти и речи. Точно так же Киев может предложить присвоить международный статус Босфору и проливу Дарданеллы. Это единственный проход в Черное море, а в Черном море находится много государств.

С таким же успехом они могут предложить присвоить международный статус Суэцкому каналу — кратчайшему переходу из Средиземного моря в Красное море. С таким же успехом Саудовская Аравия могла бы предъявить претензии Египту, что у нее тоже есть права на этот канал.

Поэтому предложение Киева — это полная глупость. Мы никогда на это не пойдем и не допустим даже постановку подобного вопроса», — заключил Владимир Джабаров.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна незаконно нарушили российскую границу и выполняли в Керченском проливе опасные маневры. Капитаны кораблей игнорировали требования пограничников.

В итоге ФСБ вынуждена была задержать членов экипажей и суда. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Судьбу украинцев определит российский суд. Москва неоднократно подчеркивала, что пограничники, пресекая провокацию, действовали строго в соответствии с законами Российской Федерации.

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Автор: Михаил Блинов
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