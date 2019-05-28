СКР возбудил дело против напавшего на редакцию ставропольской газеты

Ставрополь, 28 мая. Следственный комитет РФ возбудил дело о покушении на убийство двух или более лиц против 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции издания «Родина» в Ставрополе. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников газеты «Родина», — следует из сообщения.

По предварительной версии, в начале текущего месяца подозреваемый принес в редакцию «Родины» статью с просьбой опубликовать ее в газете. Позднее, узнав, что его материал не подходит изданию, мужчина решил убить главного редактора и журналистов. В понедельник злоумышленник пришел в редакцию и попытался ножом убить главного редактора и трех сотрудников. Журналисты были доставлены в медицинское учреждение. Следствие планирует просить суд об аресте задержанного.

Напомним, вооруженный мужчина напал на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе, четверо пострадали, главный редактор Николай Бондаренко был госпитализирован. Отмечалось, что нападавший мужчина состоит на учете у психиатра.