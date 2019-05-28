Сирия и Россия откроют общий банк в Крыму и наладят морское сообщение

В Крыму вскоре откроется совместный российско-сирийский коммерческий банк. Кроме того, между российским полуостровом и Сирией налаживается морское сообщение, сообщает новостной Facebook-ресурс (@syriabestnews).

Джерри Неставал, руководитель сирийской «Торгово-промышленной палаты Чехии и Центральной Азии», объявил о планах открыть коммерческий банк и наладить морское сообщение между Крымом и арабской республикой. В своем заявлении на бизнес-конференции в САР он подчеркнул, что отношения предпринимателей из Крыма и Чехии с сирийскими коллегами укрепились и вышли на новый практический уровень.

«В настоящее время ведется работа по созданию на территории российского полуострова банка, который сможет работать с сирийскими бизнесменами, принимать денежные переводы из САР и переводить их в другие финансовые учреждения внутри РФ», — поделился Неставал.

Он также добавил, что готовящаяся к открытию транспортная морская линия между Сирией и Крымом поможет бизнесменам из САР также увеличить товарооборот не только с Россией, но и с Чехией.

«Линия морского сообщения, соединяющая порты Крыма, Латакии и Тартуса, уже скоро начнет работу для облегчения судоходства между двумя странами и расширения торговли с РФ и другими государствами», — отметил Неставал.

Напомним, представители арабской республики в прошлом месяце большой делегацией посетили Ялтинский международный экономический форум. В ее состав вошли 28 предпринимателей, а также министры и другие представители официального руководства САР.