Журналист съел газету, в которой критиковал финскую сборную по хоккею

Хельсинки, 28 мая. Финский журналист Филип Саксен съел газету, в которой раскритиковал национальную сборную по хоккею. Видео своеобразного извинения перед хоккеистами Саксен опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Журналист напомнил, что в этом материале он назвал нынешнюю сборную Финляндии одной из худших в истории чемпионатов мира. По его словам, максимум, чего он ожидал от команды — это выход в четвертьфинал.

«Я никогда так не ошибался. Теперь пришло время принести извинения», — заявил журналист.

Inför VM skrev jag att Finlands lag var ett av alla tiders sämsta. Mer fel har jag aldrig haft.

Ber om ursäkt och äter upp mina ord.#mmkisat #leijonat #twittpuck #HBL pic.twitter.com/ictMC3Q3sz — Filip Saxén (@FilipSaxen) May 27, 2019

Как сообщала ранее «Газета.ру», финские хоккеисты стали чемпионами мира. В полуфинале они со счетом 1:0 обошли россиян, а в финале ЧМ разгромили сборную Канады со счетом 3:1.

Выступление россиян, несмотря на бронзу, высоко оценил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. По его мнению, на турнире в Словакии играла лучшая сборная России за все время, «даже без Панарина, с великолепными вратарями».

Сборную Финляндии он назвал очень организованной. Финны, как считает он, показали «плотную игру», и российской команде было «тяжело найти путь, чтобы преодолеть эту систему».

Министр спорта России Павел Колобков высказал похожее мнение, заявив, что «у финнов очень сильная команда, которая тактически грамотно подготовлена». При этом он подчеркнул, что не считает, что россияне провалили чемпионат мира, заняв только третье место.

Все допущенные ошибки, по словам Колобкова, будут разобраны с Федерацией хоккея России. Глава Минспорта убежден, что сборной нужно сделать правильные выводы из этого поражения, хотя с точки зрения развития спорта, по его мнению, ничего страшного не произошло.