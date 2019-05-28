Американский конгрессмен призвал Кипр объединиться против «злобной России»
Афины, 28 мая. Глава комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел предложил кипрским коллегам объединиться против «злобной России», передает агентство CNA.
Об этом конгрессмен заявил по итогам встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.
«Учитывая злобные махинации России, мы ищем друзей, которые разделяют те же фундаментальные ценности, что и мы, такие как демократия», — приводит слова Энгела CNA.
Представитель Конгресса заявил, что права РФ на энергию находятся под постоянным вниманием и являются некой «новой отправной точкой». Энгел заявил, что Москва якобы «не сможет контролировать ситуацию».
Также представитель США добавил, что Вашингтон намерен сближать отношения с Кипром. Энгел заверил, что лично сделает для этого все возможное.
Пресс-служба кипрского правительства в официальный пресс-релиз по итогам встречи высказывания конгрессмена о РФ не включила. Согласно ее сообщению, Энгел и Анастасиадис обсуждали на встрече двусторонние отношения.
США и их союзники регулярно выступают с голословными обвинениями в адрес России. В частности, Запад утверждает, что РФ якобы угрожает энергетической безопасности Европы, реализуя проект «Северный поток — 2».
Москва в свою очередь неоднократно подчеркивала, что газопровод строится в интересах европейских партнеров и является исключительно экономическим проектом. Как пояснял МИД РФ, обвинения Вашингтона связаны с желанием американской стороны продвинуть на европейский рынок свой СПГ, который отличается от российского газа более высокой ценой.
Ранее Минэнерго США объявило о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении проекта «Северный поток — 2», угрожая ограничениями для всех компаний, имеющих отношение к строительству. При этом в Германии, как передавал RT, американские санкции отвергли, заявив, что приняли планы Вашингтона к сведению.