Ученые объяснили, как гнев влияет на здоровье

Москва, 28 мая. Канадские психологи призвали избавиться от гнева и стресса. Такие эмоции, по их данным, могут вызвать проблемы со здоровьем. Особенно ярко они могут проявиться у людей старшего возраста.

Ученые Карстен Врош и Уте Кунцман разработали теорию, согласно которой любые эмоции, которые человек испытывает на протяжении жизни, оставляют свой отпечаток. По мнению специалистов, негативные эмоции не всегда вредны: иногда они помогают преодолеть трудности.

Однако затянувшееся подавленное состояние может привести к депрессии. Так, накопившиеся проблемы для людей в возрасте могут стать причиной физического недомогания.

Как пишет Planet Today, к такому выводу исследователи пришли после проведения эксперимента, в котором участвовали свыше 200 добровольцев в возрасте от 59 до 93 лет. Выяснилось, что воспалительный маркер IL-6 был повышен у людей, которые испытывали гнев.

Ученые предупредили, что при повышенном наличии в организме человека таких маркеров может развиться хроническое заболевание или даже онкология. Как подчеркнули медики, гнев существенно снижает защитные функции организма. При этом грусть, напротив, может привести к эмоциональному исцелению.

Ранее медики назвали признаки, которые могут говорить о серьезных проблемах с щитовидной железой. В частности, обращать внимание стоит на беспричинные изменения массы тела, постоянное ощущение жара или холода, появление одышки и проблемы с кожей.