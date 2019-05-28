Минобороны РФ сообщило, когда создадут вертолет Ка-52М

Москва, 28 мая. Усовершенствованная с учетом боевого опыта в Сирии версия ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» — Ка-52М — будет построена к 2022 году. Об этом во вторник сообщил журналистам во время посещения авиационного завода «Прогресс» заместитель главы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

По его словам, на данном этапе идет опытно-конструкторская работа, по окончании которой значительно улучшатся технические характеристики вертолета Ка-52​​​.

Планируется, что ОКР подойдет к завершению в 2022 году, отметил он.

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский рассказал представителям СМИ, что модернизированный «Аллигатор» получит новые системы энергоснабжения и обнаружения мишеней. Помимо этого, по результатам применения Ка-52 в военной операции в САР военное ведомство РФ потребовало повысить защищенность машины.

Напомним, в середине мая президент России Владимир Путин осмотрел модернизированные самолеты и поднялся на борт вертолета Ми-38Т на казанском авиастроительном заводе.