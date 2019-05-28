Москва, 28 мая. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс проверить самолет Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям. Она отправила в ведомство письмо с соответствующей инициативой 24 мая.

Авиакомпании призвали Минтранс проверить надежность Sukhoi Superjet 100. Как уточнили эксперты, на фоне катастрофы Superjet 100 в «Шереметьево», когда загорелась часть самолета, система защиты воздушного судна от поражения статическим электричеством на самолете вызывает вопросы. Кроме того, ассоциация просит оценить прочность кессона крыла и шасси, так как разрушение шасси не должно влиять на целостность топливных систем.

Как пишет издание «Коммерсант», специалисты считают, что на моделях Sukhoi Superjet 100 нужно проверить системы управления полетом и силовой установкой самолета. По данным НСН, они призвали министерство проанализировать защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей, разработанную производителем судна.

Как пишет «Свободная пресса», в ассоциации подчеркнули, что происшествие в «Шереметьево» нанесло серьезный репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапромышленности.

Ранее сообщалось, что Минтранс ждет итоги расследования аварии SSJ-100 в «Шереметьево» в ближайшие 1,5 месяца. Министр транспорта России Евгений Дитрих констатировал, что на данный момент расследование трагедии, которая произошла 5 мая, продолжается. Он выразил мнение, что два-три месяца — слишком долгий срок для озвучивания первых итогов этого процесса.

Напомним, что самолет компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Москва — Мурманск 5 мая совершил экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево» после 28 минут полета. Из-за сложных метеоусловий самолет сумел приземлиться только со второй попытки. В результате жесткой посадки у самолета загорелись двигатели.

В результате инцидента погиб 41 человек. 37 человек выжили, среди них 33 пассажира и 4 члена экипажа. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

В пресс-службе компании «Аэрофлот» заявили, что эвакуация пассажиров из горевшего самолета заняла 55 секунд при нормативе в 90 секунд. В СК РФ подтвердили, что службы «Шереметьево» сработали оперативно.

Отметим, что сгоревший Sukhoi Superjet был произведен в августе 2017 года, он прошел плановое техническое обслуживание в апреле 2019 года.