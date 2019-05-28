Минобороны РФ назвало сроки подписания контракта на сотню новых «Аллигаторов»

Владивосток, 28 мая. Вооруженные силы РФ получат более ста ударных модернизированных вертолетов Ка-52М «Аллигатор». Об этом заявил заместитель главы Минобороны России Алексей Криворучко.

По его словам, ведомство намерено подпишет контракт на поставку боевых машин уже в 2020 году.

«Рассчитываем уже в следующем году заключить новый контракт на 114 модернизированных вертолетов Как-52М», — сказал он​​​ во время своего визита на авиационный завод «Прогресс» в Приморье.

Напомним, о планах Минобороны закупить еще 114 боевых вертолетов Ка-52 в рамках госпрограммы вооружения на 2018–2027 годы в феврале минувшего года сообщал журналистам замминистра обороны РФ Юрий Борисов. С таким заявлением он выступил также в ходе посещения ААК «Прогресс».

Борисов уточнил, что для Ка-52 будут созданы новые ракеты повышенной дальности, а также улучшенная оптическо-прицельная система.

Ранее военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в комментарии Федеральному агентству новостей назвал Ка-52 очень удачным вертолетом. По его словам, он который опережает своих прямых конкурентов практически по всем характеристикам.

Леонков напомнил, что эти вертолеты отлично зарекомендовали себя во время военной операции в Сирии, когда ВКС РФ по запросу президента САР Башара Асада оказали поддержку военным силам республики в борьбе с террористами и незаконными бандформированиями.

«Сирия показала, что Ка-52 — лучший ударный вертолет», — подчеркнул он.

Эксперт не стал отрицать, что сначала работа Ка-52 в САР осложнялась рядом проблем с противотанковыми ракетами «Вихрь», но все недочеты были вовремя выявлены и устранены.