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Экономика

СМИ узнали, в каком случае Сбербанк подключится к системе быстрых платежей

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СМИ узнали, в каком случае Сбербанк подключится к системе быстрых платежей

Москва, 28 мая. Сбербанк готов подключиться к общей системе быстрых платежей (СБП), если за каждый денежный платеж будет получать 1% от его суммы. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники.

«За каждый отправленный или полученный платеж банк хочет получать 1% от его суммы, помимо комиссии, которую будет взимать сама система», — пишет газета.

При этом отмечается, что 1% — это гораздо ниже, чем на сегодняшний день финансово-кредитное учреждение взимает при переводах на карты других банков (1,5%), но выше тех социальных тарифов, на которые рассчитывал Банк РФ.

Система, позволяющая клиентам переводить деньги по номеру мобильного телефона, была запущена в феврале текущего года, среди участников: ВТБ, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, «Ак барс», Райффайзенбанк, а также платежный сервис Qiwi. 

В настоящее время система не взимает комиссий, но со следующего года предусмотрено, что банк-отправитель и банк-получатель платят 0,5-3 рубля в зависимости от общей суммы перевода.

Ранее Сбербанк сообщил, когда наличные деньги можно будет снимать по SMS.

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Автор: Сергей Петров
Источник: КоммерсантЪ
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