Корнилов рассказал, как Запад мешает Зеленскому прекратить войну в Донбассе

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в первый раз посетил позиции ВСУ в Луганской области.

«В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника — 400 метров», — сообщили в пресс-службе Зеленского.

Сам президент Украины отметил, что солдаты ВСУ должны нести службу в более комфортных условиях.

«Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», — сказал глава государства.

Известный донецкий политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заметил, что визит Зеленского в Донбасс, по сути, является пиар-акцией.

В рамках своей предвыборной и избирательной кампаний президент Украины обещал закончить войну в Донбассе, но пока никаких конкретных шагов в этом направлении сделано не было.

«Можно приехать в Донбасс и отдать приказ о прекращении огня. Но вместо этого Зеленский заявил, что необходимо улучшить бытовые условия украинской армии, «засветился» в бронике и каске — и уехал. А обстрелы как шли, так и продолжаются. Это свидетельствует о том, что Зеленский не собирается устанавливать мир или прекращать огонь. Он совершенно не понимает, что ему делать с этой войной», — говорит аналитик.

По словам политолога, гражданская война на Украине может идти еще долго. Чтобы ее прекратить, Киев должен соблюдать положения минских договоренностей.

«Конфликт может продолжаться годами, он идет уже шестой год. И конца и края пока не видно. Пока Украина не начнет выполнять минские соглашения, и самое главное, пока Запад будет оплачивать эту войну, ничего, к сожалению, не закончится», — резюмировал Владимир Корнилов.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел антиконституционный государственный переворот. Донбасс отказался признавать незаконную власть, в ответ на это Киев развязал гражданскую войну, введя режим так называемой АТО. 30 апреля 2018 года бывший глава государства Петр Порошенко объявил о завершении антитеррористической операции в Донбассе и начале в регионе Операции объединенных сил. Вооруженный конфликт унес жизни как минимум 13 тысяч человек.

Зеленский одержал победу на выборах президента Украины во втором туре, его поддержали более 70% избирателей.