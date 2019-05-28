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Корнилов рассказал, как Запад мешает Зеленскому прекратить войну в Донбассе

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Корнилов прокомментировал нежелание Зеленского прекратить войну в Донбассе

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в первый раз посетил позиции ВСУ в Луганской области.

«В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника — 400 метров», — сообщили в пресс-службе Зеленского.

Сам президент Украины отметил, что солдаты ВСУ должны нести службу в более комфортных условиях.

«Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», — сказал глава государства.

Известный донецкий политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заметил, что визит Зеленского в Донбасс, по сути, является пиар-акцией.

В рамках своей предвыборной и избирательной кампаний президент Украины обещал закончить войну в Донбассе, но пока никаких конкретных шагов в этом направлении сделано не было.

«Можно приехать в Донбасс и отдать приказ о прекращении огня. Но вместо этого Зеленский заявил, что необходимо улучшить бытовые условия украинской армии, «засветился» в бронике и каске — и уехал.

А обстрелы как шли, так и продолжаются. Это свидетельствует о том, что Зеленский не собирается устанавливать мир или прекращать огонь. Он совершенно не понимает, что ему делать с этой войной», — говорит аналитик.

Корнилов прокомментировал нежелание Зеленского прекратить войну в Донбассе

По словам политолога, гражданская война на Украине может идти еще долго. Чтобы ее прекратить, Киев должен соблюдать положения минских договоренностей.

«Конфликт может продолжаться годами, он идет уже шестой год. И конца и края пока не видно.

Пока Украина не начнет выполнять минские соглашения, и самое главное, пока Запад будет оплачивать эту войну, ничего, к сожалению, не закончится», — резюмировал Владимир Корнилов.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел антиконституционный государственный переворот. Донбасс отказался признавать незаконную власть, в ответ на это Киев развязал гражданскую войну, введя режим так называемой АТО. 30 апреля 2018 года бывший глава государства Петр Порошенко объявил о завершении антитеррористической операции в Донбассе и начале в регионе Операции объединенных сил. Вооруженный конфликт унес жизни как минимум 13 тысяч человек.

Зеленский одержал победу на выборах президента Украины во втором туре, его поддержали более 70% избирателей.

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Автор: Михаил Блинов
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