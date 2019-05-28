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Германия назвала причину крушения самолета S7 с Филевой

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Германия назвала причину крушения самолета S7 с Филевой

Берлин, 28 мая. Пилот бизнес-джета, разбившегося в марте возле воздушной гавани «Франкфурт-Эгельсбах», потерял управление. Об этом сообщается в предварительном отчете Немецкого федерального управления расследования авиационных происшествий.

В результате крушения погибли председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева и еще два человека. 

Управление считает, что причина катастрофы — потеря контроля управления судном. В документе указано, что во время захода на посадку воздушное судно снизилось до высоты, при которой невозможно контролировать полет, после чего столкнулось с землей и загорелось, пишет «Царьград»

В отчете также содержится информация с радаров, показания диспетчеров и свидетелей трагедии. Во время крушения в вышке командно-диспетчерского пункта находилось три человека. Они следили за тем, как самолет приближался к взлетно-посадочной полосе (ВПП) по диагонали. Два свидетеля, которые в тот момент находились в воздушной гавани возле вышки, видели, как джет совершал «левосторонний разворот с углом крена около 30–45 градусов», сообщает телеканал «360».

Как сообщало издание Infox.ru, акционер S7 разбилась в авиакатастрофе в Германии. Бизнес-джет упал при заходе на посадку в немецком «Эгельсбахе».

Согласно данным «ФедералПресс», крушение бизнес-джета Epic-LT могло произойти из-за технических неисправностей.

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Автор: Сергей Петров
Источник: Немецкое федеральное управление расследований авиационных происшествий
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