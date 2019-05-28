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Автобус с туристами из Китая попал в ДТП в Приморье, есть жертвы

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Автобус с туристами из Китая попал в ДТП в Приморье, есть жертвы

Владивосток, 28 мая. ДТП с участием пассажирского туристического автобуса произошло в Приморском крае, в его салоне находились 48 человек, сообщили в экстренных службах.

Автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. По предварительной информации, двое граждан Китая погибли, трое получили ранения различной степени тяжести.

Среди погибших и пострадавших нет детей. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии. Ранее сообщалось, что в Приморское крае автобус с пассажирами попал в тройное ДТП.

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Автор: Ирина Селезнева
Источник: РИА Новости
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