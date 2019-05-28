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Фигурант дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» отказался от адвоката

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Фигурант дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» отказался от адвоката

Кемерово, 28 мая. Обвиняемый по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» Игорь Полозиненко отказался от услуг адвоката на заседании Заводского районного суда в Кемерово.

Директор компании  «Системный интегратор» Игорь Полозиненко обвиняется в несоблюдении требований пожарной безопасности, что повлекло за собой смерть двух и более лиц. По словам подсудимого, он провел под стражей более года и изучил Уголовный кодекс РФ.

«Поэтому считаю достаточным представлять свои интересы самому»,  — сказал Полозиненко.

При этом он подтвердил, что у него нет претензий к адвокату Валерию Науменко. Судья отказался удовлетворить ходатайство Полозиненко об отказе от услуг правозащитника, пишет «Газета Кемерова».

Ранее в кемеровском суде выступила свидетельница по делу о пожаре. По словам женщины, ее сын чудом спасся из объятого огнем торгового центра. Однако эта трагедия повлияла на его психику. Девятилетний мальчик боится темноты и не может находиться в супермаркетах.

25 марта 2018 года произошел пожар в «Зимней вишне», который унес жизни 60 человек, большинство из них были дети.  Рассмотрение уголовного дела по существу началось 16 мая. Суду предстоит опросить около 500 пстрадавших.

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Автор: Ирина Селезнева
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