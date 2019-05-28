Шпионы среди нас. Колонка Николая Старикова

Общественный деятель, писатель Николай Стариков, эксперт Федерального агентства новостей, поясняет в своем материале, почему истории о шпионаже времен холодной войны и активного противостояния стран все еще актуальны.

Борьбу государств друг с другом никто не отменял. Она не прекращается, она была, есть и будет. Участники этой борьбы делятся на своих разведчиков и чужих шпионов. Вот так эта борьба и называется: шпионаж.

В марте 2019 года, выступая на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности, президент России Владимир Путин рассказал, что российские спецслужбы не просто работают хорошо, но количество раскрытых ими иностранных шпионов в 2018 году резко выросло.

Чтобы сразу на корню пресечь разговоры о «репрессиях», просто задайте себе вопрос: много ли «невинных шпионов» и «агентов иностранных разведок» появилось в прошедшем 2018 году? Вот и президент Путин считает, что причиной увеличения числа разоблаченных шпионов является резкое усиление работы иностранных разведок на территории нашей страны.

«Результативно и наступательно действовали в прошлом году органы контрразведки, — сказал президент. — Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб. Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера».

Для справки: год назад практически в той же аудитории Путин называл цифры за 2017 год. Они были гораздо скромнее: за тот год были разоблачены 72 кадровых сотрудника и 397 агентов иностранных спецслужб.

Как же работают иностранные разведки, как они ведут свою шпионскую деятельность? Обычно сообщения информагентств крайне лаконичны и скупы. Оно и понятно — кто же будет делиться своими секретами раскрытия чужой агентуры? Такие вещи произносятся лишь тогда, когда это становится уже неактуальным. Поэтому методику работы шпионов обычному обывателю, а не офицеру-контрразведчику приходится познавать на примерах прошлых лет.

Что для шпиона главное? Главное для того, кто старается получить информацию, — источники ее получения. Несмотря на «цифровой век», главный источник получения интересующей информации не меняется. Это люди. Значит, главным для шпиона-разведчика являются знакомства. Шпионы — крайне общительные люди, задача их и заключается нередко в том, чтобы иметь хороший круг «подходящих» знакомых. С нужными, интересными людьми. С потенциальным источником. С теми, кто его окружает.

Сидит себе такой резидент, притаившись, не организует ни диверсий, ни террористических актов. Он «просто живет», как всякий обыкновенный человек. Иногда собирает и переправляет информацию. Но сидит он так тихо до тех пор, пока ему не дадут сигнал — «действуй». Тогда он начинает действовать при помощи всех тех средств, какие сумел за эти долгие годы получить в свои руки. И выполняет новое полученное задание.

Недавно, кстати, на российских экранах прошел прекрасный сериал «Спящие», вызвав при этом огромный скандал и неподдельное возмущение либеральной общественности. Дошло до того, что режиссер этого фильма даже зачем-то «покаялся», хотя показал в своей картине реальное положение вещей.

Задача шпиона — устанавливать контакты, общаться с нужными людьми, либо получая от них информацию, либо через них выходя на тех, кто потенциально может ее дать. И уже финальным этапом является прямая вербовка и предложение, что называется, предать Родину.

Давайте вспомним, как выглядел шпионаж в те времена, когда, как нам говорят совестливые грантоеды и «иностранные агенты» вроде «Мемориала», никаких шпионов и агентов вообще не было. А все, исключительно все, осужденные по этой статье были невиновными и оболганными гражданами.

Вот случай, имевший место в Москве в 1935 году. В Центральном парке культуры и отдыха один иностранный разведчик «как бы случайно» завел знакомство с двадцатилетним комсомольцем, сыном научного работника Д. Предложил молодому человеку пойти с ним в Большой театр. Тот согласился. Пошли. Затем пригласил нового знакомого пойти с ним в оперетту. Снова пошли, весело провели время.

Дальше разведчик стал интересоваться тем, как гражданин Д. живет, кто его семья, кто и где работает, не нуждается ли он в чем. Далее последовало знакомство и с самим научным работником Д. Через него разведчик расширил круг своих знакомых. Д. познакомил своего нового «друга» с целым рядом товарищей, среди которых оказались работники предприятий, представляющих определенный интерес для разведывательных органов.

При этом поначалу ничего подозрительного не было: новый «друг» не задавал неудобных вопросов, не делал никаких «шпионских» предложений. Но так было лишь в начале знакомства. А потом, подлавливая, соблазняя, угрожая, играя на всяких слабостях, используя нравственную нечистоплотность и неустойчивость тех, с кем познакомился через Д., шпион подтолкнул граждан на путь прямого шпионажа.

А вот еще случай. В Ленинграде проживает семья. Отец — китаец, мать — русская, у них 16-летняя дочь. Дочь эта выходит замуж за командира N-ской батареи М-ской стрелковой дивизии. Мать и отец новобрачной нежно полюбили зятя. Постоянно встречались. Через командира отец-китаец завязывает широкие знакомства с другими военными. Квартира этой китайско-русской семьи вскоре превратилась в место постоянных встреч большой компании друзей.

Тут всегда рады гостям, всегда накрыт стол, на столе варенье, сухарики, конфеты, патефон — словом, все удовольствия. За чаепитием или выпивкой ведутся разговоры. Поскольку большая часть компании — военные, говорят не только «о дамах», но и о вооружении, об армии. В итоге же оказалось, что милый и гостеприимный китаец-отец не только тесть, но одновременно и японский шпион «по совместительству».

А вот случай, который мог бы быть назван «курортным романом», если бы одной стороной флирта в нем не оказалась иностранная разведка. Инженер К. отправился в отпуск на море, захватил с собой кое-какие материалы, думая поработать в отпуске и соединить приятное с полезным. На море познакомился этот инженер с одной дамой — вероятно, приятной во всех отношениях. Она, в свою очередь, познакомила его вскоре с другими дамами, не менее приятными.

Образовалось интересное и приятное «общество», в центре которого оказался этот московский инженер. Вскоре неожиданно появился и муж дамы. К «приятному обществу» прибавился еще один «приятный» человек. Градус дружбы и понимания рос не по дням, а по часам! Вскоре инженер получил от своей дамы предложение оказать ему чисто дружескую помощь в работе. Она, видите ли, случайно захватила с собой на курорт пишущую машинку и может помочь ему перепечатать тексты.

Просто помочь! В итоге женщина стала писать под его диктовку очень интересный материал о новом техническом открытии. Потом как-то оставила материал у себя дома. Забыла — ну бывает же! А на другой день инженер К. не обнаружил ни своих документов, ни дамы, ни ее мужа. Две «дамы» и муж оказались разведчиками одного иностранного государства.

Описанный выше случай знакомства и работы через даму, «приятную во всех отношениях», является классикой жанра. Таким образом, к слову, британская разведка завербовала будущего автора серии книг про «мечтающий всех завоевать СССР» — Виктора Резуна (Суворова), который, попав в эту «медовую ловушку», предал Родину под давлением шантажа и компромата.

Думать, что работа спецслужб противников нашей страны сегодня не ведется, может думать разве что очень наивный по жизни человек.

Так что бдительность и сегодня не помешает.

P. S. Примеры взяты из книги А. Я. Вышинского «Сталин и враги народа».