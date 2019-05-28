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В Facebook обнаружили рекламу с предложением «хорошо заработать» на наркотиках

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В Facebook обнаружили рекламу с предложением «хорошо заработать» на наркотиках

Москва, 28 мая. В российском сегменте социальной сети Facebook появилась реклама с предложением работы распространителем наркотических средств. Объявление с изображением листа марихуаны обещало искателям работы «приличный гонорар». Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ».

Согласно открытым данным «Библиотеки рекламы» социальной сети, объявление было опубликовано администраторами страницы «Лучший стаф» в прошедший уик-энд. Сомнительную рекламу увидел один из пользователей соцсети. Объявление содержало картинку с листом конопли, подпись «medical cannabis», а также девиз «Хочешь хорошо отдохнуть или прилично заработать? Тогда пиши нам». Пользователь пожаловался на объявление, однако сотрудники технической службы соцсети проигнорировали жалобу.

В Facebook обнаружили рекламу с предложением «хорошо заработать» на наркотиках

В Роскомнадзоре сообщили, что смогут потребовать блокировки рекламы лишь по окончании экспертизы МВД. В руководстве Facebook заверили, что удалили объявление, однако не объяснили, как оно вообще могло появиться на сайте.

Напомним, неделю назад интернет-издание Федеральное агентство новостей потребовало от Роскомнадзора принудить американскую компанию Facebook к исполнению законов Российской Федерации или заблокировать соцсеть на территории страны.

Ранее ФАН ответил судебным иском компании Facebook за беспочвенную блокировку своего аккаунта в этой социальной сети.

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Автор: Сергей Петров
Источник: КоммерсантЪ
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