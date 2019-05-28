Названы признаки серьезных проблем с щитовидкой

Москва, 28 мая. Медики назвали основные симптомы, которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах с щитовидной железой. В частности, по словам специалистов, стоит обратить внимание на беспричинное похудание или набор веса.

Как пояснили эксперты, при проблемах с щитовидной железой в организме начинает вырабатываться либо слишком низкое, либо очень высокое количество гормонов. К этому может привести недостаток йода в организме или ослабленный иммунитет, передает газета «Известия» со ссылкой на «МедикФорум».

О том, что в работе щитовидной железы произошли нарушения, могут говорить такие внешние признаки, как беспричинные изменения массы тела, шелушения или сыпь на коже, постоянное ощущение жара или холода, запоры или диарея, скачки давления.

Если при небольших физических нагрузках начали появляться одышка и учащенный пульс, это тоже повод обратиться к эндокринологу. Кроме того, о проблемах с щитовидкой могут говорить перепады настроения.

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