Москва, 28 мая. Всемирный фонд дикой природы запустил онлайн-трансляцию длительностью 450 лет. Трансляция идет в Facebook, на кадрах можно увидеть процесс разложения пластиковой бутылки.

Как рассказали экологи, на полное разложение пластиковой бутылки потребуется 450 лет. Именно столько времени будет длиться трансляция.

По словам организаторов, акция должна привлечь внимание людей к проблеме загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами. Кроме того, пользователи могут подписать петицию с требованием остановить загрязнение.

Ранее американский исследователь Виктор Весково нашел пластиковый мусор нашел на дне глубочайшей впадины Мирового океана — бездны Челленджера.

Как рассказал 53-летний исследователь, кроме четырех новых представителей глубоководной фауны, он увидел и следы загрязнения океана — пластиковый мусор. Как пишут западные издания, на дне Марианской впадины обнаружили фантики от конфет.

Американец стал первым человеком, который в одиночестве на глубоководном аппарате Limiting Factor погрузился на рекордную глубину 10928 метров. Это на 16 метров глубже, чем ранее погружались люди. Отмечается, что в период с 28 апреля по 5 мая 2019 года Limiting Factor четыре раза опускался в бездну Челленджера. Кроме того, 7 мая он был в бездне Сирена, находящейся к северо-востоку от Марианской впадины.

Также сообщалось, что ученые создали материал из панцирей крабов для замены пластика. Уникальный материал, по словам разработчиков, обладает гибкостью и прочностью. Для его создания специалисты скомбинировали целлюлозу и хитин. Последний является главным элементом твердого экзоскелета ракообразных. Кроме того, эксперты использовали полилактид, который можно получить, в частности, из кукурузы или сахарного тростника.

Ранее китайским ученым удалось разработать новый материал с мембранной структурой, позволяющий отделять соль от воды. Как рассказали ученые, материал также обладает другими водоочистительными функциями. Отмечается, что специалистам удалось создать мембрану, которая состоит из труб и наноразмерных пузырьков.