Медики рассказали, как можно предотвратить перепады настроения у женщин

Москва, 28 мая. Избавиться от неприятных симптомов предменструального синдрома (ПМС), от которого страдает примерно 75% женщин, может помочь добавка магния в рацион. Об этом сообщает портал Food.news.

Согласно информации ресурса, ряд исследований иностранных ученых свидетельствует о том, что систематический прием 250-400 миллиграммов магния снижает боль в груди, а также нервозность во время ПМС.

Также этот микроэлемент способствует увеличению так называемого ГАМК — важнейшего нейромедиатора центральной нервной системы (ЦНС), который сокращает активность связанных с чувством страха или тревоги нейронов. В результате человек чувствует себя спокойно и не испытывает проблем со сном.

Альтернативой добавкам с магнием являются такие продукты, шпинат, капуста или руккола. Если на постоянной основе употреблять эти продукты, то улучшение состояния можно будет наблюдать уже через два месяца.

Ранее медики назвали опасные для зрения продукты. Отмечалось, что в их числе оказались белый хлеб, кофе, а также газировка и алкоголь.