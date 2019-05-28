Медведев заявил о возможности расширения ЕАЭС

Москва, 28 мая. Евразийский экономический союз может быть расширен, он является открытым объединением, напомнил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Перечисляя основные цели ЕАЭС, Медведев отметил, что страны, входящие в союз, должны соответствовать актуальной мировой повестке. Премьер пояснил, что, в частности, речь идет о цифровой экономике, использовании искусственного интеллекта, создании квантового компьютера. Как подчеркнул Медведев, ЕАЭС должен соответствовать этим требованиям, чтобы быть успешным.

«И (тогда – прим. ФАН) все наши страны, которые его составляют, — а у нас открытый союз, у нас и наблюдатели появились сейчас, может быть, и состав будет расширяться, — будут успешными», — пояснил премьер в интервью телеканалу «Россия-24».

Он добавил, что успешность ЕАЭС необходима для того, чтобы граждане стран объединения чувствовали себя более уверенно. Также Медведев отметил, что союз учится на ошибках других интеграционных объединений и намного быстрее решает вопросы, на которые другие союзы тратили десятилетия.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал интервью телеканалу «Россия-24» по случаю пятилетия ЕАЭС. Союз был создан 29 мая 2014 года в Астане (Нур-Султан). Договор подписали лидеры РФ, Казахстана, Белоруссии. Затем к ЕАЭС присоединились Армения и Киргизия. Наблюдателем ЕАЭС является Молдавия.

Ранее сообщалось, что на саммите ЕАЭС, который пройдет 29 мая в Нур-Султане, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут обсудить поставки нефти в республику. Такой возможности не исключил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.