Москва, 28 мая. Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать мороженое, чтобы оно таяло во рту, а не в руках. Как говорится в сообщении ведомства на сайте, при выборе мороженого, прежде всего, надо читать информацию на этикетке.

Роскачество дало рекомендации по выбору мороженого. Согласно ГОСТу, основу сливочного, молочного мороженого или пломбира должны составлять молоко и сливки, а также сливочное масло и натуральные ароматизаторы. Молока в мороженом должно быть не менее 40%. Если в составе мороженого есть пальмовое масло, то это молокосодержащий продукт, по цене он должен уступать другим.

Жирность мороженого указывается в процентах и влияет на вид продукта. Молочное мороженое должно содержать не более 7,5% жира, а пломбир — от 12,0 до 20,0% жира.

Эксперты подчеркнули, что молочное мороженое могут есть люди на диете. Оценивая внешний вид продукта, стоит обратить внимание, что цвет мороженого должен быть равномерным. Если мороженое деформировано, есть вероятность, что был нарушен режим хранения или срок годности продукта на исходе. Глазурь на мороженом всегда должна быть равномерно распределена. Наличие белого налета на шоколадной глазури свидетельствует о нарушении условий хранения.

Ранее стало известно, сколько мороженого можно съесть без вреда для здоровья. По словам кандидата медицинских наук Елены Ливанцовой, мороженое, как и десерты, безопасно есть два-три раза в неделю. Она подчеркнула, что за раз можно съедать одну порцию, которая составляет около 100 граммов.

Ливанцова подчеркнула, что наиболее полезным видом является молочное мороженое, которое, в отличие от пломбира, менее жирное и калорийное. По ее словам, необходимо выбирать продукт, в котором содержится минимальное количество консервантов, ароматизаторов и красителей.

По словам врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Владимира Пилипенко, если переесть мороженого, то можно получить раздражение желудка, симптомы будут такие же, как при гастрите.

Отметим, ранее в Италии магазин оштрафовали за продажу дорогого мороженого. Турист из Тайваня заплатил за порцию около 25 евро. Удивленный стоимостью лакомства мужчина вызвал полицию. Стражи порядка выяснили, что работники магазина скрывали прайс-лист за прилавком. Продавцов мороженого оштрафовали на две тысячи евро.