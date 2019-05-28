Цукерберг отказался приехать на слушания в парламент Канады

Оттава, 28 мая. Глава компании Facebook Марк Цукерберг и ее исполнительный директор Шерил Сэндберг не явятся на заседания комитета по конфиденциальности и этике парламента Канады.

Ранее топ-менедежеры телекоммуникационного гиганта были приглашены в канадский законодательный орган для обсуждения вопросов «безопасности хранения данных, конфиденциальности в интернете и демократии».

Как сообщает телеканал CNN, Цукерберг и Сэндберг приняли решение лично не посещать парламент Канады, а отправить на слушания главу местного подразделения Кевина Чана и директора по общественной политике Facebook Нила Потса.

Как напоминают «Известия», накануне председатель комитета по конфиденциальности и этике Боб Циммер заявил, что если руководители компании проигнорируют приглашение, то это может быть расценено как неуважение к парламенту Канады.

К слову, это уже не первый отказ Марка Цукерберга приезжать на слушания в парламенты иностранных государств. В частности, в прошлом году глава Facebook проигнорировал приглашение британского парламента.

Добавим, что в конце марта Марк Цукерберг призвал власти и регулирующие органы играть более активную роль в совершенствовании правовых норм в Интернете. Соответствующее сообщение Цукерберг опубликовал на своей странице в соцсети.

Глава Facebook заявил о необходимости разработки новых норм в сферах защиты личных данных пользователей, распространения нежелательной информации, пресечения попыток влияния на выборы и развития «мобильности данных».