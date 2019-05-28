Названы помогающие избавиться от головной боли продукты

Москва, 28 мая. В случае отсутствия необходимых препаратов быстро избавиться от головной боли поможет ряд продуктов. Об этом сообщает портал «Акценты» со ссылкой на медиков.

По данным ресурса, доктора советуют выпить нежирного молока. Высокое содержание в этом продукте калия и кальция поможет уменьшить болевые ощущения.

Кроме того, полезной в борьбе с головной болью будет рыба, в которой много необходимых витаминов группы B и насыщенных кислот омега-3.

Отмечается, что одной из причин головной боли может быть понижение уровня сахара в крови, восстановить который помогут фрукты, речь главным образом идет о яблоках и лимонах.

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