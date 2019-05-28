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Шесть человек пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне

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Шесть человек пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне

Вашингтон, 28 мая. Шесть человек получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне. Огонь по прохожим открыл неизвестный. Среди пострадавших — один подросток.

Согласно опубликованному в прессе сообщению правоохранителей, инцидент произошел в понедельник на юго-востоке американской столицы. Пострадавшие серьезных ранений не получили, они находятся в сознании, и их жизни ничего не угрожает, уточняет МИР24.

Открывший стрельбу мужчина с места преступления скрылся, пишет News.ru. На месте происшествия был замечен серебристый автомобиль без номеров. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают его. Обстоятельства произошедшего выясняются.

 В понедельник в США праздновался День поминовения. По этому случаю в Вашингтоне традиционно проводят парад. Чтобы посмотреть на него, в столицу приезжают десятки тысяч туристов.

 Ранее 10 человек пострадали в Нью-Джерси в результате стрельбы в баре. Они были оперативно госпитализированы. Правоохранители устанавливают личность нападавшего и обстоятельства произошедшего.

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Автор: Василий Котов
Источник: ТАСС
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