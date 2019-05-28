Токио, 28 мая. Названа дата начала продаж Toyota Supra в России, компания объявила о том, что 3 июня начнет прием заказов в России на новое поколение купе. Об этом говорится в сообщении автомобильного производителя. Для России в 2019 году выделено только 22 автомобиля.

Владельцы новинки от Toyota получат расширенную программу «Помощь на дорогах» и персональный консьерж-сервис. Сообщатся, что продавать пятое поколение Supra будут в 13 официальных дилерских центрах марки в России.

Кроме того, будет запущено онлайн-бронирование на российском сайте японской компании. Чтобы зарезервировать транспортное средство, покупателю стоит внести предоплату на сайте в размере 150 тысяч или 300 тысяч рублей, а также в течение семи дней обратиться в выбранный дилерский центр для заключения договора.

Ранее сообщалось, что японская компания возобновит продажи модели спустя 17 лет. Дебют обновленного спортивного купе состоялся в Женеве, новинка уже распродана на год вперед. Европейские автолюбители в настоящее время могут заказать автомобиль только на 2020 год.

Как ожидается, российские автомобилисты получат спорткар во второй половине 2019 года. Из 22 прибывающих в РФ машин три представляют уникальную лимитированную серию A90 Edition 1. Их кузов окрашен серой эмалью Storm Gray с матовым эффектом, а салон отделан красной кожей.

Автомобили для российского рынка получат трехлитровый рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 340 лошадиных сил, активный спортивный дифференциал с электронным управлением и адаптивную подвеску.

Вице-президент компании Toyota по исследованиям и разработкам Джеральд Киллманн рассказал, что обновленная Toyota Supra получит мощный двигатель, разработанный немецкой компанией BMW. По его словам, возрожденный спорткар технически во многом повторит последнюю версию BMW Z4. В частности, автомобиль получит такой же мотор, который будет сочетаться с роботизированной коробкой передач.

Киллман уточнил, что работа над пятым поколением спорткара проводилась на территории Японии. Точную цену новинки он не назвал, однако заметил, что спорткар точно не будет бюджетным.

Спорткар Toyota Supra выпускалась с 1987 по 2002 год. Обновленная версия автомобиля должна появиться на рынке в 2018 году.