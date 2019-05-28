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Четыре авто уничтожено из-за обрушившихся бетонных блоков во Владивостоке

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Четыре авто уничтожено из-за обрушившихся бетонных блоков во Владивостоке

Владивосток, 28 мая. Четыре автомобиля раздавило на улице Ладыгина в столице Приморского края из-за разрушения подпорной стены. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

По данным ведомства, в салонах транспортных средств и под рухнувшим грунтом пострадавших не обнаружено. Отмечается, что два автомобиля после произошедшего ремонту не подлежат, передает телеканал «360»

Кроме того, по причине схода грунта сползли и бетонные блоки рядом с домом 13 по улице Терешковой, в результате повреждены шесть авто, сообщает «Газета Кемерова».

Руководитель Владивостока Олег Гуменюк побывал на местах обрушения и поручил в экстренном порядке очистить территорию и оказать владельцам авто необходимую помощь.

Мощный циклон бушует в Приморье с вечера понедельника. Скорость порывов ветра достигает 25 метров в секунду. 

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Автор: Сергей Петров
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю
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