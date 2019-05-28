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Названы самые перспективные сферы труда для детей в России

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Названы самые перспективные сферы труда для детей в России

Москва, 28 мая. Российские родители назвали информационные технологии самой перспективной сферой труда для детей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного экспертами РАНХиГС.

Как показало исследование, 49% участников опроса считают, что в ближайшее время специалисты в сфере информационных технологий будут востребованы на рынке труда. Также респонденты назвали перспективными отраслями для работы медицину (35%) и силовые структуры (34,5%).

При этом, по мнению российских родителей, спросом не пользуются работники науки, культуры и сельского хозяйства, передает RT.

О необходимости высшего образования заявили 71,7% респондентов. Большинство родителей хотят, чтобы их дети учились в лучшем вузе региона, порядка 9% собираются отправить их на учебы в Москву и Санкт-Петербург.

В понедельник в России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена. В этом году ЕГЭ сдадут около 750 тысяч человек. Как сообщили в Рособрнадзоре, на момент старта сдачи экзамена утечек материалов не зафиксировано.

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Автор: Василий Котов
Источник: RT
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