Москва, 28 мая. Йододефицит является проблемой всех без исключения регионов Российской Федерации. Об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Минздрав назвал йододефицит проблемой всех регионов России. Глава ведомства уточнила, что потребление йода в России составляет в среднем не более 80 микрограммов в сутки. Как пишет газета «Известия», это в 3–4 раза меньше нормы — 150–250 микрограммов. Для того, чтобы исправить ситуацию, Минздрав планирует развивать законодательство с целью организации здорового питания, устранения дефицита важных для человека микронутриентов.

Министр рассказала, что сейчас подготовлен законопроект по йодированию пищевой соли, в том числе той, которую используют для выпекания хлеба. По ее словам, это позволит сразу для всего населения страны осуществить профилактику заболеваний щитовидной железы, замедлить развитие сосудистых заболеваний, обеспечить нормальное течение беременности у женщин.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает целесообразным возвращение к обсуждению законопроекта об обязательном йодировании пищевой соли. Таким мнением российский лидер поделился, участвуя в совещании по здравоохранению​ в Петербурге.

На важность данной проблемы внимание российского лидера обратил главный внештатный специалист Минздрава РФ Сергей Бойцов. По словам Бойцова, россияне потребляют в три раза меньше соли, чем необходимо. Выслушав специалиста, Путин отметил, что считает его комментарий важным. Глава государства напомнил, что законопроект об обязательном йодировании пищевой соли был подготовлен еще в 2013 году.

«С вами согласен, надо к этому обязательно вернуться. Действительно, у нас очень много регионов, которые достаточно далеко от моря находятся и люди нуждаются… вернемся к этому», — заверил Путин.

Ранее Минздрав предлагал сделать использование йодированной соли обязательным в детских, медицинских и спортивных учреждениях. Обязательному йодированию будет подлежать соль «Экстра» и нулевого помола. Исключением станет крупная соль, которая не проходит через солонку, пишет «Газета.ру».

Согласно последним исследованиям, сейчас в России йодированную соль употребляют менее трети населения страны. В то же время, в других странах, входящих в Евразийский экономический союз, введено всеобщее йодирование соли. Для поддержания здоровья человека необходимо постоянное пополнение йода, который поступает только с продуктами питания.