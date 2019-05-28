Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником. События дня. ФАН-ТВ

Резня в Кавасаки Минимум двое погибли, еще около 19 человек ранены в результате нападения в парке Японии. Среди жертв и пострадавших половина — дети. Инцидент произошел в городе Кавасаки. По предварительным данным, преступник с ножом напал на прохожих, среди которых были школьники. Они направлялись на занятия. Мужчина начал наносить удары, затем ранил и себя. От полученных травм злоумышленник скончался.

Китай остановил закупки нефти у Ирана Китай полностью остановил закупки нефти у Ирана. Об этом сообщают американские СМИ. Причиной такого решения стали санкции США. В Тегеране отмечают, что от покупки «черного золота» также отказались небольшие частные компании Китая. Напомним, что в 2018 году Штаты ввели санкции против Ирана. Восьми странам американцы тогда разрешили покупать нефть у республики. Среди таких «везунчиков» были Китай, Турция, Индия, Япония. В этом же году Штаты запретили приобретать нефть, а иначе — санкции. Добавим, прямые закупки сырья у Тегерана прекратили также Индия, Турция, Южная Корея и Япония.

Керченский пролив сменит статус? Украина планирует добиться смены статуса Керченского пролива. Об этом заявила заместитель главы МИД страны Елена Зеркаль. Она уверена, что статус должен быть международным. Это, по словам дипломата, снимет многие вопросы. Напомним, что в ноябре 2018 года украинские военные корабли устроили провокацию в Керченском проливе. Они попытались незаконно пересечь государственную границу России. На требование пограничников они не реагировали и совершали опасные маневры. Моряков сразу же задержали. На прошлой неделе Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал освободить украинских военнослужащих. Кремль заявил, что продолжит отстаивать свою точку зрения в этой истории.