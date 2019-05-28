Новые правила обязательного медстрахования вступают в силу в России

Москва, 28 мая. Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу на территории Российской Федерации. Об этом говорится в приказе министерства здравоохранения, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

Так, согласно новым правилам, в России планируют усилить профилактическое направление в работе поликлиник.

В частности, в течение ближайших двух лет Минздрав собирается провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех граждан РФ, после чего для каждого жителя будет установлена группа здоровья.

В том случае, если у кого-то в ходе диспансеризации будет диагностировано хроническое заболевание и такому человеку будет необходим регулярный контроль медиков, то его поместят под диспансерное наблюдение.

Это говорит о том, что такие пациенты будут проходить медицинское обследование несколько раз в течение 12 месяцев. Кроме того, если такой пациент случайно забудет об обследовании, то ему об этом напомнят работники медицинского учреждения, а также представители страховой фирмы, которая выдала полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Кроме того, страховые компании теперь будут должны работать с обращениями и жалобами граждан, а также помогать им в случае возникновения непонятных и конфликтных ситуаций.

Если у пациента возникнут сомнения в качестве проведенного обследования и лечения, представители страховых компаний обязаны будут назначить экспертизу полученного лечения, говорится в приказе.

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