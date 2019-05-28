IKEA запустит в России услугу предоставления мебели в аренду

Москва, 28 мая. Председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ Патрик Энтони заявил, что компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду.

С заявлением на тему топ-менеджер выступил во время интервью РИА Новости, уточнив, что пока рано говорить что-то конкретное, однако планы компании в обозримом будущем будут воплощены в жизнь.

«У нас есть отдельная стратегия по повторному использованию и переработке мебели. Сдача мебели в аренду — только одно из направлений этой стратегии. У нас пока нет конкретного плана для России, но он будет», — пояснил Энтони.

Как напоминает RT, в этом году компания IKEA в четырех странах своего присутствия — Нидерландах, Швеции, Швейцарии и Польше начала тестировать проект по сдаче мебели в аренду.

Добавим, что новый магазин IKEA откроется в Москве 27 июня. Он станет первой торговой точкой шведской сети, расположенной в черте города, и будет находиться в торговом центре «Авиапарк», который расположен на Ходынском поле на севере Москвы.

К слову, минувшей осенью представительство IKEA в России извинилось за сравнение женщин с собаками. Скандальный пост появился в соцсети Facebook — запись начиналась словами «если вы случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки».

Однако на этом представители шведской компании IKEA не остановились и добавили еще несколько рекомендаций, к примеру, избегать оборотов «Дорогой, нам надо поговорить».