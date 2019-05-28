Украина получит от США $35 млн на поддержку аграрного сектора

Вашингтон, 28 мая. Агентство по международному развитию USAID опубликовало грант в размере 35 миллионов долларов на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины. Отмечается, что целью проекта является расширению возможностей аграрного роста для сельскохозяйственных районов, а также ускорение темпов экономического развития таких территорий на Украине.

Как пишет RT, Украина получит от США 35 миллионов долларов на поддержку аграрного сектора, американская сторона считает, что Киеву следует совершенствовать систему управления в сельскохозяйственном секторе, а также оказывать помощь малым и средним предприятиям для повышения конкурентоспособности и прибыли. До государственного переворота 2014 года Украина поставляла сельскохозяйственные товары в Россию и Среднюю Азию.

Сейчас она ориентирована на европейский рынок. По мнению американских экспертов, чтобы пробиться на новый рынок, украинским производителям необходимо соответствовать высоким стандартам качества и безопасности поставляемой продукции.

В октябре 2018 года в Верховной раде нашли нового виновника кризиса в сельском хозяйстве страны. Оказалось, что непоправимый ущерб аграриям нанесла госкомпания «Укрзализница», именно она мешает Киеву превратить страну в аграрную сверхдержаву. С таким обвинением в адрес перевозчика выступил депутат «Блока Петра Порошенко» Григорий Заболотный на экстренном заседании аграрного комитета украинского парламента.

По его словам, после того как «Укрзализница» почти на 50% увеличила тарифы на перевозки, украинские аграрии «просто взбунтовались». Заболотный считает, что руководители компании попросту вредители и непрофессионалы.

Стоит отметить, что депутат, сравнивая масштабы урона от повышения тарифов с величиной госсубсидий, очевидно, полагает, что представляет власть в выгодном свете, однако это совсем не так, ведь именно из-за нехватки помощи руководства страны, сельское хозяйство Украины находится в упадке. На это ранее неоднократно указывали и украинские экономисты, и политики.

Еще одной причиной стала невостребованность зерновых и подсолнечного масла, на экспорт которых ориентировал агросектор Украины. Киев продолжает говорить о большом пути страны в Евросоюз и неустанно напоминать о соглашении об ассоциации с ЕС, но продукция Украины Европе оказалась совершенно не нужна.

Кроме того, власти страны продолжают гнуть антироссийскую линию, разорвав экономические связи с Россией, в то время, как именно она была главным партнером Украины. На это на минувшей неделе указал и экс-президент Украины Виктор Ющенко.

По его словам, именно Киев заинтересован в том, чтобы возобновить дружбу с Москвой. При этом он выразил уверенность, что действующем президенте Петре Порошенко этого не произойдет, поскольку он может действовать только по указке Запада, и прикрывать катастрофические экономические потери защитой национальных интересов.