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Экономика

Кабмин РФ запретил закупку импортных вин госучреждениям

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Кабмин РФ запретил закупку импортных вин госучреждениям

Москва, 28 мая. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление Кабмина о запрете закупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте правительства.

Постановление подписано с целью содействия развитию российского виноградарства и виноделия к видам пищевых продуктов, происходящих из зарубежных стран, в отношении которых устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд, отнесены вина, игристые вина, следует из пояснительной записки.

В документе уточняется, что ограничение не коснется алкоголя, который реализуется на российских прилавках и предприятиях общественного питания.

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Автор: Сергей Петров
Источник: Правительство России
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