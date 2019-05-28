Казахстан одобрил соглашение с Россией о пусках ракет с «Байконура»

Алма-Ата, 28 мая. Правительство Казахстана одобрило проект соглашения с Россией о сотрудничестве по запуску с космодрома «Байконур» ракет-носителей типа «Союз-2».

Текст соглашения, а также постановление правительства Казахстана об одобрении соглашения опубликованы на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов Казахстана.

Стороны установили организационно-правовую основу в рамках сотрудничества по осуществлению пусков ракет-носителей «Союз-2» по новой трассе в северном направлении. Кроме того, по соглашению будет выделен земельный участок площадью 5,8 тысяч гектар в Костанайской области республики. Он будет использоваться в качестве района падения для отделяющихся частей ракет-носителей «Союз-2».

Оплата за использование района составляет 460 тысяч долларов в год (включает три пуска).Каждый последующий пуск будет стоить 50 тысяч долларов.

Ранее во время пуска с космодрома «Плесецк» в ракету носитель «Союз-2.1б» ударила молния. Это произошло через 10 секунд после отрыва ракеты от земли. Инцидент никак не повлиял на успешный старт. Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, что подобные капризы погоды не являются помехой для российских ракет.

Также специалист обратил внимание, что на стартовых столах космодромов «Байконур» и «Плесецк» стоят мачты с острыми концами. Они являются громоотводами, которые защищают все системы «Союза» внутри.