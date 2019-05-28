Абэ заявил, что союз США и Японии «достиг небывалой мощи»

Токио, 28 мая. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что союз Вашингтона и Токио «достиг небывалой мощи».

С заявлением на тему председатель японского правительства выступил, обращаясь к японским и американским военнослужащим во время визита с президентом США Дональдом Трампом на базу японских сил самообороны.

«Сам факт того, что лидеры двух стран вместе приветствуют военнослужащих обеих стран – событие, происходящее впервые в истории», — сказал японский премьер-министр.

Абэ и Трамп приехали на вертолетоносец «Кага», который после модернизации должен стать авианосцем, что, по мнению председателя правительства Японии, должно послужить укреплению мира и стабильности в регионе.

«Мы с президентом Трампом сделали так, что японо-американский союз достиг небывалой мощи. И то, что мы тут находимся вместе – свидетельство его крепости. Мы твердо выступаем за открытый и свободный Индийский и Тихий океаны», — сказал Абэ.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что переоснащение корабля «Кага» и последующее размещение на нем американских истребителей F-35, позволит защитить регион от различного рода угроз.

«Япония переживает исторический момент. Я приветствую дружбу и союз США и Японии. Американские военные корабли действуют по всему миру вместе с союзническими кораблями», — добавил хозяин Белого дома.

Как напоминает RT, накануне американский лидер Дональд Трамп в ходе своего визита в Страну восходящего солнца встретился с новым императором Японии Нарухито. Президент США стал первым руководителем иностранного государства, который был удостоен чести встречи с новым монархом Японии, который вступил в полномочия 1 мая 2019 года.