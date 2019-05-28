Рогозин рассказал, кто «снимает сливки» на космических сервисах

Москва, 28 мая. Конкуренты на международном рынке «снимают сливки» на космических сервисах, пока Российская Федерация вкладывает деньги в космическую инфраструктуру. Таким мнением поделился генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

По его словам, главная часть рынка — это наземное оборудование и сервисы, которые используют итоги космических исследований и деятельности и доводят их до потребителя, сообщает РИА Новости.

«В этом сегменте рынка мы не дорабатываем. В данном случае я говорю и о стране в целом, и о корпорации. Мы несем затраты по созданию инфраструктуры, а сливки снимают другие игроки», — обратил внимание Рогозин.

Он указал на то, что Роскосмос приступил к активному формированию интегрированных сервисов на базе отечественной космической техники.

Ранее Рогозин выразил мнение, что России не надо участвовать в лунной гонке с Соединенными Штатами как во время холодной войны.

Он подчеркнул, что новая лунная гонка не является соревнованием сверхдержав. По его мнению, это гонка между представителями Республиканской и Демократической партий в Штатах.

А для РФ, по его словам, «Луна — это не просто миссия престижа, а долговременный приоритет».