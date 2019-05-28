Вучич объяснил необходимость признать потерю Косово

Белград, 28 мая. Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич на заседании парламента.

По данным RTS Sajt, где опубликовано выступление, Вучич подчеркнул, что Сербии нужно выбрать, как в перспективе будут развиваться отношения с Косово — сохранение конфликта или же развитие отношений.

«Я принял решение не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что очень важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность», — обратил внимание глава государства.

Параллельно он указал на то, что сам выступает за контакт и улучшение двусторонних отношений.

Помимо этого, Вучич заявил, что Сербия потерпела крупное национальное поражение, потеряла территорию и понесла существенные потери в экономическом плане.

Обращение Вучича к парламенту и нации о положении в Косово и Метохии длилось в течение двух часов. На выступлении президента присутствовали председатель Майя Гойкович, члены кабинета министров во главе с премьером Аной Брнабич и представители дипломатического корпуса.

Во время выступления он также поблагодарил Российскую Федерацию и лично российского лидера Владимира Путина за помощь в вопросе Косово.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами Североатлантического альянса. Весной 2004 года косоварские албанцы устроили массовые погромы, которые привели к масштабному отселению сербов из региона и уничтожению многочисленных монументов.

Ранее постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов назвал бомбежки Югославии грубейшим нарушением международного права.