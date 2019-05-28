Трамп предложил использовать паровые катапульты на американских авианосцах

Токио, 28 мая. Американский президент Дональд Трамп предложил использовать на новых авианосцах США паровые катапульты и подъемники.

Выступая перед моряками на корабле ВМС США на американской военной базе в Японии, Трамп высказал мнение, что использование электрических катапульт нецелособразно. Он подчеркнул, что военные инженеры постоянно придумывают, что-то новое, однако чрезмерные инновации «уже чересчур».

«Они делают самолеты такими сложными, что ими невозможно управлять. Я думаю, что отдам распоряжение, чтобы использовались паровые технологии на новых авианосцах, когда мы будем их строить», — заявил Трамп.

Он рассказал, что Вашингтон потратил 900 млн долларов «на эти сумасшедшие электрические катапульты». Трамп подчеркнул, что их разработка началась еще до его прихода к власти.

«И я спрашиваю - а что не так с паром-то?» — задался вопросом американский лидер.

По его словам, электрические катапульты работают быстрее, однако Штатам «не нужна» дополнительная скорость, поскольку самолеты запускаются раз в несколько минут.

Ранее стало известно, что Штаты планируют увеличить количество боевых кораблей до 355. Трамп предложил программу развития ВМС, которая будет являться самой крупной за последние 20 лет. В 2019 году Вашингтон выделит средства на покупку 12 новых боевых кораблей. Вице- премьер США Майкл Пенс заявил, что Белый дом будет взаимодействовать с Конгрессом и лидерами обеих партий, чтобы ВС США были самыми мощными в истории.