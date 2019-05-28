Дочь Салтыковой рассказала, как собака разорвала ей лицо

Москва, 28 мая. Дочь российской певицы Ирины Салтыковой Алиса рассказала о том, как несколько месяцев назад на нее напала овчарка, разодрав ей лицо и руку.

Страшную историю артистка поведала своим подписчикам в Instagram, снабдив рассказ фотографиями: до пластической операции и после, которая устранила все последствия нападения, сообщает Пятый канал.

«Шесть месяцев назад меня покусала за лицо овчарка. Были порваны на две части верхняя и нижняя губы, и перегрызена рука. Моя мамочка присутствовала при этом ужасе, но сделать ничего не могла», — написала Алиса.

Сразу после случившегося Салтыкова была доставлена в пластическую хирургию, где местные специалисты провели операцию.

«Шили меня более часа. Когда я проснулась после наркоза, я не поверила своим глазам! Ровно и ювелирно были сшиты губы! Я расплакалась, как только посмотрела в зеркало, так как ожидала, что на всю жизнь останусь с изуродованным лицом!» — продолжила рассказ певица.

Реабилитация после проведенной операции, в общем и целом, прошла успешно, однако произошла деформация верхней губы, так как рубцовой ткани от рваной раны было слишком много.

«Вчера прошла повторная операция, и я не верю своему счастью! Как будто этого страшного случая и не было!!! Итог таков: спасибо золотым рукам наших пластических хирургов, которые очищают наши лица от жизненных трагедий!» — написала в заключении Алиса Салтыкова.

Как напоминает «Газета.ru», в начале мая советская и российская эстрадная певица и актриса Ирина Салтыкова рассказала о причинах смерти известной исполнительницы Юлии Началовой.

В эфире программы «Привет, Андрей» на телеканале «Россия 1» Салтыкова сообщила, что у Началовой начались проблемы задолго до того, как о них стало известно общественности.