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В Киеве обвинили Евросоюз в развале экономики Украины

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На Украине рассказали, как ЕС губит экономику страны

Киев, 28 мая. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов обвинил ЕС в развале экономики страны.

По его словам, Киев согласился на заведомо проигрышные условия, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Экс-министр напомнил, что документ устанавливает зону свободной торговли, однако Евросоюз ввел квоты на продукцию из Украины. По этому соглашению европейская продукция поступает на Украину без контроля качества, а продукция из Украины наоборот должна соответствовать всем стандартам европейского объединения.

Власти придерживаются ошибочной стратегии при торговле с ЕС, поэтому у Украины образуется огромное отрицательное сальдо, подчеркнул экс-министр. Он напомнил, что из Евросоюза идет готовая продукция, а Украина отправляет в ЕС только сырье. В качестве примера он привел масштабную заготовку леса для Европы. Суслов также отметил, что украинская экономика не может конкурировать с европейской.

Напомним, что украинские власти подписали соглашение с ассоциацией в 2014 году. Оно вступило в силу в 2016 году. Соглашение подразумевает появление зоны свободной торговли, сотрудничество в сфере финансов, налогообложения, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

Торговлю Украины в Европе ограничивают квоты. Киев может продавать 36 видов товаров без пошлин. Украинские производители используют квоты для беспошлинной продажи в начале года, а затем экспортируют товар в Европу уже без льгот.

Ранее стало известно, что на Украине выросла нелегальная торговля органами. Эксперты подчеркивают, что это связано с плохим материальным положениям граждан Украины. Как передает RT, количество желающих продать свои органы увеличилось после госпереворота в стране. При этом украинцы готовы продать свои органы существенно дешевле, чем граждане западной Европы.

Отметим, что депутаты Рады пожаловались на МВФ из-за завышенных цен на газ.

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Автор: Борис Николаев
Источник: «112 Украина»
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